حصاد الوزارات..التضامن: حل أى جمعية أهلية لم توفق أوضاعها قبل يناير 2022 قضائيا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى حصاد الساعة الخامسة، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..
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