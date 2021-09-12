اليوم السابع
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الأحد، 12 سبتمبر 2021 08:43 م
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حصاد الوزارات..التضامن: حل أى جمعية أهلية لم توفق أوضاعها قبل يناير 2022 قضائيا

الأحد، 12 سبتمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..التضامن: حل أى جمعية أهلية لم توفق أوضاعها قبل يناير 2022 قضائيا وزارة التضامن الاجتماعى
إعداد ـ محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى حصاد الساعة الخامسة، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..

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