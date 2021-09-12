اليوم السابع
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وزير الزراعة: الصادرات المصرية تتمتع بسمعة كبيرة فى دول العالم

الأحد، 12 سبتمبر 2021 01:46 م
وزير الزراعة: الصادرات المصرية تتمتع بسمعة كبيرة فى دول العالم الصادرات الزراعية
كتبت ـ أسماء نصار

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افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم المعرض الزراعى الدولى "صحاري" يرافقه بعض قيادات وزارة الزراعة بمشاركة حوالى 250 شركة متخصصة فى المجالات الزراعية المختلفة.

وأعرب القصير عن سعادته بما شاهده فى المعرض، وقال إن المعرض هذا العام يأتى فى إطار اهتمام العالم كله بقطاع الزراعة، خاصة بعد جائحة كورونا، حيث أثبت أنه من القطاعات المرنة، وأكثرها تحملا للصدمات، ومعدل النمو فيه متسارع، كما أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة المصرية بهذا القطاع لأنه مصدر رئيسى لإنتاج الغذاء، والمواد الخام للصناعة، وتربطه علاقات متشابكة مع القطاعات الاخرى، بالإضافة إلى أنه يستوعب 25% من العمالة ويسهم بأكثر من 15% من الدخل القومي.

وقال القصير، إن مصر لم تشهد أى أزمات فى الغذاء خلال أزمة كورونا وذلك بفضل الاهتمام بقطاع الزراعة موجها التحية للفلاح المصرى، لافتا إلى أن قطاع الزراعة فى السنوات السبع الماضية شهد نهضة غير مسبوقة، بهدف تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية، لافتا الى ان لدينا مشروعات كثيرة سواء كانت فى مجال التوسع الافقى واستصلاح الأراضى، بالاضافة الى التوسع الرأسي، وذلك من خلال استنباط اصناف جديدة، تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه.

وأشار إلى مشروع تحديث الرى والتحول الى نظم الرى الحديثة، الجارى تنفيذه حاليا حيث توفر له الدولة التمويل اللازم بدون فائدة وعلى 10 سنوات.

كما أوضح أن هناك مشروعات كبيرة فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلا عن مراكز تجميع الألبان والقوافل البيطرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستهدف تلك المشروعات تغيير وجه الحياه لأكثر من 55 مليون مواطن بالريف المصري، وتحسين معيشتهم.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية، تتمتع حاليا بسمعة كبيرة فى جميع انحاء العالم، مشيرا الى احتلال مصر المراكز الاولى فى العديد من المحاصيل على رأسها الموالح والفراولة.

وتجدر الإشارة إلى هناك شركات أجنبية مشاركة فى المعرض هذا العام من روسيا والصين وايطاليا وهولندا ويشهد المعرض زخم من عروض الشركات المتخصصة فى نظم ومستلزمات الرى الحديث كما يشهد أيضا عروض من البنوك لعرض منتجاتهم فى مجال الأجرى بزنس ومنصات لتسويق مستلزمات الانتاج الزراعى

ويعد معرض ﺻﺤﺎرى ﻫﻮ المعرض الأكبر للإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويقام سنويا تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويضم أيضا أجنحة للمعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج وعلى هامش المعرض تقام ندوات وجلسات نقاشية فى المجالات الزراعية المختلفة.

 


وزارة الزراعة

صحارى

استصلاح الاراضى

الانتاج الزراعى

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