التعليم ترصد 6 حالات غش بامتحان الدور الثانى للثانوية العامة اليوم

كتب ــ محمود طه حسين

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان "الجيولوجيا والعلوم البيئية" بإجمالى عدد 3033 طالبا وطالبة، كما أدى شعبة (الرياضيات) امتحان "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" بإجمالى عدد 5390 طالبا وطالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "علم النفس والاجتماع" بإجمالى عدد 5172 طالبا وطالبة، وأدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) لقسم العلوم امتحان "الأحياء والجيولوجيا" بإجمالى عدد 6 طلاب وطالبات، ولقسم الرياضيات "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)" بإجمالى عدد 35 طالبا وطالبة، وذلك فى ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الثانى) للعام الدراسى 2020 -2021.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية فى لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف أن أجواء الامتحان خلال اليوم الثامن سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى عدد (6) حالات غش، وذلك على النحو التالي:

- محافظة القليوبية.. تم ضبط الطالب (م.أ.ف) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان (التفاضل والتكامل) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز التابلت المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- محافظة القاهرة.. حيث تم ضبط الطالب (م.أ.م) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان (علم النفس والاجتماع) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز التابلت المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- محافظة القاهرة.. حيث تم ضبط الطالبة (م.م.ع) عقب قيامها باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان (التفاضل والتكامل) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

- محافظة كفر الشيخ.. حيث تم ضبط الطالبة (م.ط.ع) عقب قيامها باستخدام جهازى (تابلت مهكر، والهاتف المحمول) فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان (الجيولوجيا والعلوم البيئية) عبر الإنترنت وتم التحفظ على الجهازين المستخدمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

- محافظة قنا.. حيث تم ضبط الطالب (م.ح.م) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (الجيولوجيا والعلوم البيئية) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- محافظة الشرقية.. حيث تم ضبط الطالب (م.أ.م) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (علم النفس والاجتماع) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

جدير بالذكر، أن يوم الإثنين الموافق 13 سبتمبر 2021 سوف يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان "الأحياء" بإجمالى عدد 6803 طلاب وطالبات، وشعبة (الرياضيات) امتحان "الرياضيات التطبيقية (استاتيكا)" بإجمالى عدد 2385 طالبا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "الفلسفة والمنطق" بإجمالى عدد 6147 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) لقسم العلوم امتحان "مقاييس المفاهيم (الأحياء)" بإجمالى عدد 6 طلاب وطالبات، ولقسم الرياضيات "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)" بإجمالى 23 طالبا وطالبة.