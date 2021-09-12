وزيرة التضامن: ميكنة 45 من الوحدات الاجتماعية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المجتمع المدنى، يلعب دورا وسيطا بين الفرد والدولة وتعبئة الجهود الفردية والاجتماعية وتحفيز روح المشاركة والتنمية والتأثير فى السياسات العامة والاعتزاز بالهوية المصرية، وشريك فى التنمية .

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، والتى تعمل على تسهيل الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي.

وأضافت "القباج"، أن المجتمع المدنى شريك أساسى، لنهضة الوطن، قائلة: "عايزين أثر بجد على حياة الناس، والتنمية تساهم فيها قوى المجتمع المختلفة وتتحقق من استدامتها، وتجمع بين نظم التنمية المجتمعية والمؤسسية" .

وتابعت: تسعى الدولة كافة إلى بناء مصر الرقمية والوصول مع مجتمع يتعامل رقميا مع كل مناحى الحياة، لذلك يتم التحول الرقمى والحوكمة، ونتعهد مع المجتمع المدنى تطوير الميكنة .

والقاهرة الكبرى يحدث فيها توفيق الأوضاع الأكبر، مناشدة الجمعيات الكبرى بمد يد العون للجمعيات الصغرى، حتى تصبح المنظومة صلبة قوية من القمة إلى القاع، لتحسين الأداء، وبناء جسور التواصل بين الشركاء والمجتمع الأهلى .

وقالت القباج : "تم ميكنة 45 من الوحدات الاجتماعية، و تسعى وزارة التضامن لتوفير بيئة تكنولوجية مبسطة للجمعيات الأهلية" .