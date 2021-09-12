المشدد 15 عاما لـ 3 أشخاص استدرجوا سائقا عبر فيس بوك وسرقوا سيارته بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 15عاما حضوريا للمتهمين الأول والثانى وغيابيا للثالث، لقيامهم بسرقة سيارة سائق تحت التهديد بعد استدراجه من خلال حساب وهمى باسم فتاة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 1263 لسنة 2021 جنايات قسم ثالث العاشر، عندما تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من قسم ثالث العاشر، يفيد بلاغا من " ع س" 40 عاما سائق مقيم القاهرة، يفيد على أثر علاقة بينه وبين إحدى الفتيات من خلال حساب وهمى على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك والتى أخبرته برغبتها فى مقابلته بدائرة قسم العاشر، وعند وصوله كان فى انتظاره 3 أشخاص قاموا بالتعدى عليه بسلاح أبيض وتمكنوا من سرقة سيارته.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد محمد أشرف الخشنية، رئيس مباحث القسم، ومعاونه النقيب أشرف قاسم، صحة الواقعة وقيام كل من " عمر ش" 22 عاما عامل بوفيه و" أبانوب ع" 18 عاما عامل، و" محمد ع ب" 21 عاما مقيمين العاشر من رمضان، بسرقة السيارة، وتم ضبط المتهمان الاول والثانى وقام المتهم الثالث بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات وتم إحالتهم من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.