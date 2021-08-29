لو عايز تبنى عضلات من غير مكملات..تعرف على أهم 5 بروتينات تعزز صحتك

قالت الدكتورة تاتيانا بوشاروفا، الأخصائية في التغذية وأمراض الغدد الصماء، إنه توجد 5 مواد غذائية، تعزز نمو كتلة العضلات بشكل أفضل.

وأضافت، في حديث لوكالة "نوفوستي: "إذا كان الهدف هو اكتساب كتلة عضلية، فلا يجوز الاعتماد بشدة على منتج أو منتجين غذائيين: من المهم أن تحتوي قائمة الطعام، على منتجات غذائية مختلفة، مع نسبة غير متكافئة من الأحماض الأمينية، وبعد ذلك سيحصل الجسم على أقصى قدر من العناصر الغذائية".



لحم البقر واهميتها لبناء العضلات

1. لحم البقر

وأوضحت، أن المنتج الغذائي الأول، هو لحم البقر الذي يحتوي على 22 جراما من البروتين، بالإضافة إلى الكرياتين، وهذه الأحماض الأمينية تمد العضلات بالأكسجين وتحسن القدرة على التحمل، لذلك يتم استخدام الكرياتين، كمادة مستقلة في رياضة كمال الأجسام.



صدور الدجاج

2.صدور الدجاج

المادة الغذائية الثانية، هي صدور الدجاج، الذي يحتوي على حوالي 110 سعرات حرارية لكل 100 جرام، بينما يبلغ حجم البروتين هناك 23 جراما.

وشددت الخبيرة على أن لحم الدجاج جيد الهضم، ويحتوي على فيتامينات B، بالإضافة إلى أنه كلحم مسلوق، مفيد حتى لمعالجة مشاكل الجهاز الهضمي.



تناول الخضراوات والبروتين

3. البيض

المادة الثالثة، هي البيض الذي يحتوي على 13 غراما من البروتين، والزنك الذي يساعد العضلات على النمو، وكذلك الحمض الأميني ليسين: الذي يقلل من سرعة تفسخ البروتين.



السالمون

4. الاسماك

والمادة الرابعة هي الأسماك (في المتوسط ​​18 جراما من البروتين)، مثل السلمون والماكريل والروبيان (19 جراما من البروتين)، والتي يمتصها الجسم جيدا، وتحتوي الأسماك على "أوميجا 3"، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تساهم، في استعادة العضلات لعافيتها بعد المجهود.



الجبن القريش

5. الجبن القريش أو اللبنة

المنتج الخامس هو، اللبنة أو الجبن القريش، الذي يحتوي 100 جرام منه على 16 جراما من البروتين. و70% من هذا البروتين هو الكازين، الذي يشبع الجسم لفترة طويلة من الوقت.