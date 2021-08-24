سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء بالبنوك

كتبت: سماح حمدى

واصل سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 24-8-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم، تباينا ملحوظا لليوم الثانى على التوالى أمام الجنيه المصرى بالبنوك العامله فى مصر، فاستقر سعر الدولار والريال السعودى اليوم أمام الجنيه المصرى، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.34 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.27 للشراء، 18.44 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.12 جنيه للشراء. 4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.