اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أغسطس 2021 12:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 23-8-2021

الإثنين، 23 أغسطس 2021 11:13 ص
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 23-8-2021 الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ثبت سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 23-8-2021، أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.12  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.16  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07  جنيه للشراء.
 
4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.11  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال

الريال السعودي

اسعار الريال السعودي

الريال

سعر ريال سعودى

الجنيه امام الريال سعودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة