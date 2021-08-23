أسعار العملات اليوم الاثنين 23-8-2021 فى مصر

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 23-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العامله فى مصر، ببداية التعاملات الصباحية، فاستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلا 21.28 جنيه للشراء، 21.48 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.26 جنيه للشراء، 21.46 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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