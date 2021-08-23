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أسعار العملات اليوم الاثنين 23-8-2021 فى مصر

الإثنين، 23 أغسطس 2021 10:30 ص
أسعار العملات اليوم الاثنين 23-8-2021 فى مصر عملات
كتبت ريهام الباشا

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تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 23-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العامله فى مصر، ببداية التعاملات الصباحية، فاستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلا 21.28 جنيه للشراء، 21.48 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.26 جنيه للشراء، 21.46 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.
 
 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

​​سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.27 للشراء، 18.44 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.23 للشراء، 18.41 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.28 جنيه للشراء، 21.48 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.26 جنيه للشراء، 21.46 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند 49.29 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، مقابل 49.25 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


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