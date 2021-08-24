أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 24-8-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 24-8-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.514 مليار جنيه.

إيقاف تداول 26 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المصرية للمنتجعات السياحية، المنصورة للدواجن، جنوب الوادي للأسمنت، مصر للأسمنت-قنا، العربية للمحابس، المتحدة للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية للدواجن، القاهرة للإسكان والتعمير، مصر للفنادق، الإسماعيلية مصر للدواجن، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، التعمير والاستشارات الهندسية، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للطباعة والتغليف، مصر الوطنية للصلب-عتاقة. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المصرية للمنتجعات السياحية، المنصورة للدواجن، جنوب الوادي للأسمنت، مصر للأسمنت-قنا، العربية للمحابس، المتحدة للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية للدواجن، القاهرة للإسكان والتعمير، مصر للفنادق، الإسماعيلية مصر للدواجن، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، التعمير والاستشارات الهندسية، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للطباعة والتغليف، مصر الوطنية للصلب-عتاقة.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، جلاكسو سميثكلاين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

البورصة تربح 1.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.514 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.514 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 599.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.4 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.01%، والعرب على 5.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.10%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 56.9 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 22.8 مليون جنيه، 21.6 مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61%، ليغلق عند مستوى 10950 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2439 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 13199 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4281 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2980 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3948 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3678 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ابيكو، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية للمحابس، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 3 آلاف سهم، 56 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 1.7 مليون سهم، 600 ألف سهم، 200 ألف سهم، 170 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1000 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية 15 ألف سهم، 139.8 ألف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ابيكو، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية للمحابس، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 3 آلاف سهم، 56 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 1.7 مليون سهم، 600 ألف سهم، 200 ألف سهم، 170 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1000 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية 15 ألف سهم، 139.8 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، مستشفى النزهة الدولي، سبيد ميديكال 75 ألف سهم، 499 سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك كريدي اجريكول مصر، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 947.5 ألف سهم، 96875 سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1200 سهم.

وأعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، شراء المساهم أيمن أحمد عبد المنعم عدد 7.1 مليون سهم بسعر 5.94 جنيه بقيمة إجمالية 42.1 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.257% إلى 5.94% عبر تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة العربية للمحابس، شراء المساهم طارق مصطفى عبد الصمد عدد 1.1 مليون سهم بسعر 2.501 جنيه بقيمة إجمالية 2.8 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهمة من 21.502% إلى 20.017%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية.

مجموعة البركة أعلنت مجموعة البركة، تفويض عبد العزيز يماني رئيس مجلس الإدارة في التفاوض وإتمام إجراءات التعاقد مع حازم حسين حجازي لشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة ورئيسًا تنفيذيًا لبنك البركة مصر وذلك رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري، وقبول استقالة أشرف أحمد الغمراوي وسامي فتحي عبد الجواد من عضوية مجلس الإدارة. أعلنت مجموعة البركة، تفويض عبد العزيز يماني رئيس مجلس الإدارة في التفاوض وإتمام إجراءات التعاقد مع حازم حسين حجازي لشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة ورئيسًا تنفيذيًا لبنك البركة مصر وذلك رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري، وقبول استقالة أشرف أحمد الغمراوي وسامي فتحي عبد الجواد من عضوية مجلس الإدارة.