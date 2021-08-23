أخبار البورصة اليوم الاثنين 23-8-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 18-8-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المالي السوقي 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.886 مليار جنيه.



إيقاف تداول 27 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: المتحدة للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، العامة لمنتجات الخزف والصيني، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، ليسيكو مصر، الألومنيوم العربية، العربية للمحابس، مصر للفنادق، المنصورة للدواجن، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، العربية لاستصلاح الأراضي، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، القناة للتوكيلات الملاحية، جنوب الوادي للأسمنت، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: المتحدة للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، العامة لمنتجات الخزف والصيني، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، ليسيكو مصر، الألومنيوم العربية، العربية للمحابس، مصر للفنادق، المنصورة للدواجن، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، العربية لاستصلاح الأراضي، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، القناة للتوكيلات الملاحية، جنوب الوادي للأسمنت، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، مصر للأسمنت-قنا، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، أسمنت سيناء، بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا.

البورصة تربح 10.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المالي السوقي 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.886 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المالي السوقي 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.886 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 530.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.2 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.64%، والعرب على 5.27% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.38% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 2.2 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، 47.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.7 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، 39 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.81%، ليغلق عند مستوى 10884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 2420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 13126 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 4255 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3932 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 3662 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1085 نقطة.

وصعدت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 51 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية للمحابس، العبور للاستثمار العقاري، رواد السياحة-رواد، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري 550 ألف سهم، 80 ألف سهم، 60 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 60 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 30 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المالية والصناعية المصرية، التعمير والاستشارات الهندسية، 75 ألف سهم، 38 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي مصر 20 ألف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية للمحابس، العبور للاستثمار العقاري، رواد السياحة-رواد، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري 550 ألف سهم، 80 ألف سهم، 60 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 60 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 30 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المالية والصناعية المصرية، التعمير والاستشارات الهندسية، 75 ألف سهم، 38 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي مصر 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، مستشفى النزهة الدولي، سبيد ميديكال، 50 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 4500 سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، بنك كريدي أجريكول مصر، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 19980 سهم، 552.5 ألف سهم، 450 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 250 سهم، واشترت إدارة شركتي القابضة المصرية الكويتية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 55 ألف سهم، 92 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، شراء المساهم حازم حسن عبد العزيز الديب عدد 1.7 مليون سهم بسعر 5.41 جنيه بقيمة إجمالية 9.3 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 3.97% إلى 7.39%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت المجموعة المصرية العقارية، شراء المساهم أحمد فاروق أحمد عبد اللطيف عدد 2.963 مليون سهم بسعر 7.337 جنيه بقيمة إجمالية 21.9 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 9.341% إلى 10.08%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

نايل سيتي أعلنت شركة نايل سيتي للاستثمار، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على مخاطبة البورصة المصرية لمد المهلة الممنوحة للشركة لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر أخرى وذلك لاستمررا قيدها وفقًا لقواعد القيد والشطب، وتتبنى الشركة حاليًا التفاوض مجموعة من المستثمرين الخارجيين لتحقيق نسبة الـ10% للأسهم حرة التداول. أعلنت شركة نايل سيتي للاستثمار، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على مخاطبة البورصة المصرية لمد المهلة الممنوحة للشركة لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر أخرى وذلك لاستمررا قيدها وفقًا لقواعد القيد والشطب، وتتبنى الشركة حاليًا التفاوض مجموعة من المستثمرين الخارجيين لتحقيق نسبة الـ10% للأسهم حرة التداول.



تظلمات قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، بإلغاء قررار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2021 بإلغاء ترخيص شركة أسواق لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فيما رفضت اللجنة التظلم المقدم من حسام الدين نجيب عبد الغنى خالد المساهم بشركة العربية وبولفارا للغزل و النسيج ضد الهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 103 لسنة 2021 برفض الهيئة للطلب المقدم من المتظلم لوقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة العربية وبولفارا للغزل و النسيج المنعقدة فى 22/08/2020لعدم توافر متطلبات المادة 10 من القانون رقم 95 لسنة 1992.

بينما قررت هيئة الرقابة المالية، عدم قبول تجزئة القيمة الاسمية لسهم العربية للمحابس من 1 جنيه للسهم إلى 0.25 جم للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 299.771.148 سهم بدلاً من 74.942.787 سهم.