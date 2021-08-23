3.1 مليار جنيه قيمة عقود التمويل العقاري خلال 6 شهور بنسبة نمو 175%

كتب هانى الحوتى

ارتفع إجمالي عدد عقود التمويل العقاري خلال شهر يونيو عام 2021 إلى 896 عقدًا مقارنة مع 452 عقدًا خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة نمو 98.2%، وبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 754.7 مليون جنيه مقابل 238.5 مليون جنيه بنسبة نمو 216.4 خلال فترة المقارنة، وخلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2020 ارتفع عدد عقود التمويل العقاري 2954 عقدًا مقابل 1375 عقدًا بنسبة نمو 114.8%، وارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2021 ليبلغ 3.1 مليار جنيه مقابل 1.122 مليار جنيه بنسبة نمو 175.2%.

وبلغ عدد المستفيدين حسب شرائح الدخل الشهري (أكبر من 3500 جنيه) 732 عقدًا بقيمة 729.4 مليون جنيه خلال شهر يونيو عام 2021 مقابل 435 عقدًا بقيمة 238 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبلغ نصيب المستفيدين ذوي شرائح الدخل الشهري (أكبر من 2500-3500 جنيه) عدد 81 عقدًا بقيمة 13.5 مليون جنيه مقابل 9 عقود بقيمة 0.4 مليون جنيه، وبلغ نصيب المستفيدين في الشريحة أقل من أو يساوي 2500 جنيه 83 عقدًا بقيمة 11.8 مليون جنيه مقابل 8 عقود بقيمة 0.1 مليون جنيه، خلال فترة المقارنة.