اليوم السابع
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الإثنين، 23 أغسطس 2021 10:08 ص
أكرم القصاص
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الحكومة تستهدف زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية لـ26 مليار دولار خلال 2021/2022

الإثنين، 23 أغسطس 2021 09:00 ص
الحكومة تستهدف زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية لـ26 مليار دولار خلال 2021/2022 صورة ارشيفية
كتبت أسماء أمين

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تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات في مجالات التصنيع المختلفة وخاصة صديقة البيئة خلال خطة 2021/2022 ، في مجالات التصنيع صديقة البيئة، مثل: السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية، ومُكوّنات وحدات التوليد من مصادر الطاقة الـمُتجدّدة.

وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف أيضا زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10% خلال عام 21/2022 لتصل إلى نحو 26 مليار دولار مُقابل 23 مليار دولار متوقع عام 2020، مع الاستمرار في تقديم الـمُساندة التصديرية وربطها بأهداف ذات أولويّة، مثل: نسبة مساهمة النشاط في القيمة المضافة من خلال تعميق الـمُكّون المحلي، والـمُساهمة في التنمية التكنولوجية، وفتح أسواق جديدة أو طرح مُنتجات غير تقليدية اتفاقًا والبرنامج الجديد لتنمية ودعم الصادرات المصرية.

وحول الاستثمارات المستهدفة لقطاع الصناعة، أشار التقرير إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة في عام 21/2022 (تقدّر بنحو 125,7 مليار جنيه)، منها نحو 16,6 مليار جنيه في مجال صناعات تكرير البترول، والباقي وقدره نحو 109,1 مليار جنيه في مجال الصناعات التحويلية غير البترولية

وعن مُستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة عام 21/2022 التوجه نحو إقامة "عناقيد صناعية مُتكاملة الخدمات" في مجالات صناعيّة مُحدّدة للاستفادة من وفورات التخصّص ومزايا التكامُل، مثل: العناقيد الصناعيّة في مجال الغزل والنسيج ومجال تصنيع الأثاث الخشبي، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي بالتوسّع في إنتاج عديدٍ من الـمُدخلات الوسيطة، والربط مع سلاسل التوريد الدوليّة، فضلًا عن تطوير المنصّة الرقميّة السوقيّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لـمُنتجات الشركات الصغيرة والـمُتوسطة، إلى جانب إنشاء شبكة مُوحّدة ومُجمّعة خاصة بريادة الأعمال تضُم جميع مُبادرات ريادة الأعمال على مُستوى الجمهورية في مُختلف المجالات لـمُتابعة هذه الـمُبادرات وتقويم تأثيرها على حاضِنات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تفعيل آليّة "عيادات الأعمال" لتقديم حلول واستشارات وخدمات استثماريّة لقطاع ريادة الأعمال من الشركات الناشئة.


الصناعة

الصادرات الصناعية

الحكومة

التخطيط

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