اليوم السابع
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تعرف على أسعار الأسماك في سوق الجملة بالعبور.. اليوم

الأحد، 22 أغسطس 2021 05:00 ص
تعرف على أسعار الأسماك في سوق الجملة بالعبور.. اليوم اسماك ارشيف
كتب أحمد حمادة

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تواصل أسعار الأسماك اليوم الأحد 22-8-2021، استقرارا فى سوق العبور للجملة، أسعار البلطي مزارع 1 لتتراوح بين 21-24 جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 ليسجل 17-21 جنيها للكيلو ، أسعار البلطي الأسواني تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو. 
 
 
 
وتراوحت أسعار البوري "1" بين 60-70جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 49-57جنيها، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو .
 
 
 
وتراوح  سعر المرجان " 1 " 28-32 جنيها للكيلو، استقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو. 
 
 

أسعار السمك

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أسعار الأسماك

سوق العبور

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