4 عناصر غذائية تجنبها إذا كنت تعانى من التهاب المفاصل

كتبت مروة هريدى

التهاب المفاصل هو حالة طبية يعاني فيها الشخص من آلام في المفاصل، يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل على الشخص بطرق مختلفة، فهو لا يؤثر فقط على العظام والمفاصل بل قد يسبب أيضًا ألمًا في مناطق أخرى من الجسم وفقًا لنوعه، حسبما أشار التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

أعراض التهاب المفاصل

1- الشعور بألم في المفاصل

2- التيبس

3- التورم

4- احمرار الجلد وتقييد في الحركة

في حين أن إدارة الحالة والأدوية والعلاج يمكن أن يساعد في تخفيف بعض الأعراض الخاصة بالتهاب المفاصل، إلا أن هناك أيضًا بعض الأطعمة التي ينصح الأطباء بتقليلها أو الحد منها لتجنب تفاقم الأعراض.

1- الإفراط فى السكر

توجد السكريات المضافة بشكل عام في الشوكولاتة والمشروبات الغازية والحلويات والعصائر والمشروبات الغازية، يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف لأنها تزيد من حدة التهاب المفاصل، كما يزيد السكر أيضًا من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

2- الجلوتين

الجلوتين هو نوع من البروتين يوجد بشكل عام في الحبوب مثل القمح والشعير، والذى يصنع منه الخبز والكعك والمكرونة، حيث يزيد الجلوتين من التهاب المفاصل وتفاقم الألم، حيث تشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي خالٍ من الجلوتين يقلل الالتهاب.



بيتزا

3- الملح

يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الملح مثل اللحوم المصنعة وبعض أنواع الجبن والبيتزا خاصة إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل، كما يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

4- الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة عالية المعالجة مثل الوجبات السريعة والعصائر وغيرها على كل ما تم ذكره سابقًا ويزيد من حدة آلام المفاصل، فهي تحتوي على سكر مضاف وحبوب مكررة ومواد حافظة تساهم معًا في تفاقم آلام المفاصل.