تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال يونيو

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " بلتون المالية القابضة"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر يونيو الماضي، بحجم تداول بلغ 702.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.4 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 41 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.1 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث، "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 99.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.24 مليار جنيه، ثم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول 251 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، ثم "رواد السياحة-رواد" بحجم تداول 34.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفى المركز السادس "سبيد ميديكال"، بحجم تداول بلغ 410.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 972 مليون جنيه، ثم "شارم دريمز للاستثمار السياحي" بحجم تداول 74.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 842.6 مليون جنيه، ثم "حديد عز"، بحجم تداول 66.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 824.3 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية"، بحجم تداول 166.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 784.3 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول بلغ 84.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 690.3 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 10256.62 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2323.01 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.96% مغلقًا عند مستوى 3278.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 0.31% مغلقًا عند مستوى 12813.25 نقطة، وصعد مؤشر التميز في ثاني أسبوع تداول بنسبة 11.64% ليغلق عند مستوى 2406.22 نقطة.