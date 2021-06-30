البورصة المصرية تربح 11.5 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 10256.62 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2323.01 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.96% مغلقًا عند مستوى 3278.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 0.31% مغلقًا عند مستوى 12813.25 نقطة، وصعد مؤشر التميز في ثاني أسبوع تداول بنسبة 11.64% ليغلق عند مستوى 2406.22 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 11.5 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو، ليغلق عند مستوى 667.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 336.5 مليار جنيه إلى 357.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 111.9 مليار جنيه إلى 115.3 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 448.3 مليار جنيه إلى 472.4 مليار جنيه بنسبة نمو 5.4%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 16.4%.

بالنسبة للتداول ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 95.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو، فى حين بلغت كمية التداول نحو 11.659 مليار ورقة منفذة على 1.123 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 60.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 10.342 مليار ورقة منفذة على 843 ألف عملية خلال جلسات مايو الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 19.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.5 مليون ورقة منفذة على 233.1 ألف عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 36.36% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 63.64%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 11.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 3.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 303.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 15.9 مليار جنيه، بحجم تداول 6.98 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 594.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 27.8 مليار جنيه بحجم تداول 10.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 898.1 ألف عملية.