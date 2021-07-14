اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:04 م
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سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-7-2021 فى البنوك المصرية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:43 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-7-2021 فى البنوك المصرية اليورو
كتبت ريهام الباشا

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تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-7-2021 أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.38جنيه للشراء، و18.54جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.51جنيه للشراء، و18.66جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib" سجل  18.41 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 18.38 جنيه للشراء، و18.55جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.46 جنيه للشراء.
 
18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.38 جنيه للشراء.
18.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.38 جنيه للشراء.
 
18.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.41 جنيه للشراء.
 
18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.41 جنيه للشراء.
18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.41 جنيه للشراء.
 
18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.38 جنيه للشراء.
 
18.55 جنيه للبيع.
 

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