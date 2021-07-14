أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 14-7-2021

كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى بالبنوك مسجلا 21.55 جنيه للشراء، 21.77 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.66 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.38 للشراء، 18.54 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.51 للشراء، 18.66 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.55 جنيه للشراء، 21.77 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس بالبنوك كان بـ 21.66 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.31 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.26 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.