أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 14-7-2021

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-7-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر خلال التعاملات الصباحية، ليسجل سعر الدولار استقرارا عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، فى حين تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.38 للشراء، 18.54 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.51 للشراء، 18.66 جنيه للبيع.
كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى بالبنوك مسجلا 21.55 جنيه للشراء، 21.77 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.66 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر اليورو الأوروبى اليومتراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.38 للشراء، 18.54 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.51 للشراء، 18.66 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.55 جنيه للشراء، 21.77 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس بالبنوك كان بـ 21.66 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.
سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.31 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.26 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة