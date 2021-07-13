سعر اليورو اليوم الثلاثاء فى مصر

كتبت : سماح حمدى

انخفض سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 13-7-2021 أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.51جنيه للشراء، و18.66جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.52جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib" سجل 18.52 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 18.51 جنيه للشراء، و18.68جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والانخفاض أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل سعر الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى استقرارا كما كانت أسعارها أمس بالبنوك، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.51 للشراء، 18.66 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.52 للشراء، 18.67 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.53 جنيه للشراء. 18.53 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.51 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.52 جنيه.

18.66 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.67 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر 18.49 جنيه للشراء. 18.49 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة 18.54 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.52 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.58 جنيه للشراء. 18.58 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.51 جنيه للشراء.

18.68 جنيه للبيع.