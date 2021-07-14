اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 07:46 م
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جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طفلة ملقاة داخل جوال على سطح منزل بالمنيا

الأربعاء، 14 يوليه 2021 06:38 م
جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طفلة ملقاة داخل جوال على سطح منزل بالمنيا جثة - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا جهودها بالتنسيق مع المباحث الجنائية بمركز شرطة أبوقرقاص لكشف غموض العثور على جثة طفلة فى جوال ملقاة فوق سطح احد المنازل باحدى قرى ابوقرقاص، كان قد تبلغ باختفائها من 5 أيام.
 
 
وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارا يفيد بتلقيها إشارة من مركز أبو قرقاص، يفيد بورود بلاغ من الأهالى، بالعثور على جثة طفلة داخل جوال ملقى فوق سطح منزل.
 
وعلي الفور انتقل فريق بحث جنائى إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة للطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، والمبلغ بتغيبها منذ 5 أيام. 
 
 
على الفور تم تشكيل فريق بحث   لكشف غموض وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة للتحقيق، والتي قررت إيداع الجثة بمشرحة مستشفى أبوقرقاص، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.
 
 

مديرية الامن

ابوقرقاص

قسم ابوقرقاص

اخبار المتيا

محافظة المنيا

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