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امتحان الرياضة البحتة صعب والوقت قليل.. طلاب الثانوية يشكون من الجبر والهندسة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:15 م
امتحان الرياضة البحتة صعب والوقت قليل.. طلاب الثانوية يشكون من الجبر والهندسة طلاب الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية، أن امتحان الرياضة البحتة "جبر وهندسة فراغية"، اليوم الأربعاء، كان صعبا وبه 3 أسئلة فقط سهلة.

وقال طلاب مدرسة قومية العجوزة، بالجيزة، إن الوقت لم يكن كاف لحل الامتحان، وأغلب الاسئلة لم يتدربون عليها، وكانت من خارج المنهج.

وشهدت المدرسة إجراءات تعقيم أثناء دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات لمواجهة فيروس كورونا، حيث أدى الطلاب الامتحان فى مادة الرياضة البحتة "جبر وهندسة فراغية"، وبدأ الامتحان الساعة 10 صباحا واستمر لمدة ساعتين، وانتهى الساعة 12 ظهرا.

ويتسلم الطالب قبل الدخول للجنة كمامة وكيس جيل معقم، مع التفتيش بالعصا الإلكترونية للكشف عن المعادن، والكشف عن أى وسائل إلكترونية لمنع الغش.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .




 


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