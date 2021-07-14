اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. التعليم تفتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم تفتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتإلى: 

التعليم تعلن حرمان 27 طالبا بالثانوية من الامتحان بسبب الغش.. اعرف التفاصيل

التعليم: لن نعلن نتائج مواد الثانوية السبت المقبل.. والنتيجة مجمعة بعد الامتحانات

الصحة: الاتفاق على التعاون مع سلوفينيا لإنشاء مراكز قومية للتأهيل الحركى بمصر

التنمية المحلية: إجراء مقابلات لـ400 متقدم لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء

وزير الكهرباء: كان لدينا عجز أكثر من 6 آلاف ميجاوات وتحولنا لوجود "فائض"

الهجرة تنظم زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى لقاعدة رأس التين البحرية
 

وزيرة الصحة توجه بتخصيص فرق بمراكز تجميع البلازما لتشجيع المواطنين على التبرع

التعليم تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

القوى العاملة: تسليم 200 ألف وثيقة تأمين على الحياة للصيادين

وزير التعليم يرد على مطالب إغلاق تليجرام لمنع الغش بامتحانات الثانوية

التنمية المحلية توجه المحافظات بحظر ذبح الأضاحى فى الشوارع

التعليم: طلاب بالجيزة والقاهرة والبحر الأحمر صوروا أسئلة امتحان اللغة الثانية

وزيرة التضامن توافق على منح للجمعيات بقيمة مليار و420 مليون جنيه خلال 6 أشهر

ارتفاع درجات الحرارة غداً بالوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 37 درجة

محافظ القاهرة يعلن فتح المجازر مجانا طوال أيام عيد الأضحى

التضامن: تغذية ماكينات الصرف الآلى بفروع بنك ناصر لصرف معاشات يوليو

محافظة القاهرة تضع ضوابط صلاة عيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل
 

 

 


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