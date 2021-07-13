اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 08:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: لن نعلن نتائج مواد الثانوية السبت المقبل.. والنتيجة مجمعة بعد الامتحانات

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 07:32 م
التعليم: لن نعلن نتائج مواد الثانوية السبت المقبل.. والنتيجة مجمعة بعد الامتحانات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أنه تعلن نتيجة كل مواد الثانوية العامة مجتمعة بعد انتهاء الامتحانات ولا يوجد أى إعلان نتائج يوم السبت المقبل.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2021

امتحانات الثانويه العامه

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

تداول أسئلة وإجابات امتحان اللغة الثانية للثانوية

امتحانات الثانوية

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للقسم الأدبى

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية الصف الثالث الثانوى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2021

موقع الوزارة

امتحانات الثانوية العامة التجريبى

بوابة الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

امتحانات الثانوية العامة.. ضبط 27 حالة غش بامتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبة الأدبية.. التعليم تحرم الغشاشين من الامتحان عامين.. الفرنساوى والإيطالي يرسمان البسمة على وجوه الطلاب وشكاوى من الألمانى.. صور

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 02:11 م

التعليم تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 02:10 م

وزير التعليم يرد على مطالب إغلاق تليجرام لمنع الغش بامتحانات الثانوية

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 01:42 م

التعليم تعلن تفاصيل ضبط 27 حالة غش بامتحان الثانوية العامة اليوم

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 01:33 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة