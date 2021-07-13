اليوم السابع
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القوى العاملة: تسليم 200 ألف وثيقة تأمين على الحياة للصيادين

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 01:59 م
القوى العاملة: تسليم 200 ألف وثيقة تأمين على الحياة للصيادين وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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وزع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة 950 وثيقة تأمين على فئة الصيادين فى 12 محافظة، فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
 
حضر حفل التسليم، النواب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمل عصفور، وآيات الحداد ، ومحي البطران.
 
 
وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولى الاهتمام بالعمالة بشكل عام وصغار الصيادين بشكل خاص، اهتماما كبيرا، موضحا أن الهدف من إصدار وثائق تأمين حوادث شخصية للصيادين يأتى فى إطار اهتمام الوزارة بالتأمين على حياة العامل وأسرته وحمايته من المخاطر وحفاظا على استقراره الأسرى.
 
 
وأشار سعفان  إلى أن فئة الصيادين من العمالة غير المنتظمة يستحقون كامل الدعم نظرا لطبيعة عملهم والمخاطر التى يتعرضون لها يوميا، مما دفع الوزارة للتفكير فى طريقة لدعم هذه الفئة، وخرجت فكرة وثيقة التأمين بمبلغ 100 ألف جنيه لتغطى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، مدتها سنة، ثم تجدد، مشيرا إلى أنه تم تسليم 200 ألف وثيقة تأمين على الحياة للصيادين حتى الآن، ونستهدف 500 ألف فى المرحلة المقبلة.
 
 
وقال وزير القوى العاملة، إن العمالة المصرية فى قلب الدولة المصرية، وهى ظهير الدولة فى النمو الاقتصادى، لافتا إلى أن الدولة لم تتأثر فى أزمة كورونا الأخيرة ونجحت فى تحقيق مؤشرات مرتفعة فى معدلات النمو مقارنة بجميع دول العالم التى تأثرت بتلك الأزمة. 
 
 
وأضاف أن فكرة وثيقة التأمين التكافلى لحماية آسر العمالة  وخاصة الصيادين لما يتعرضون له من مخاطر يومية فى عملهم ، لافتا أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بجميع فئات الشعب المصرى لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
 
 
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين على مستوى مستوى محافظات الجمهورية ، لافتا أنه سيتم حصر وتسجيل هذه الفئة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية هذه الفئة صحياً واجتماعيا وتأمينياً.
 
 
وأشار سعفان، أن وثيقة التأمين المقدمة لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهى أساس الحماية التى تقدمها الدولة لأبنائها، وليعلم كل منهم أن الدولة المصرية لن تترك أى عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية اللازمة.
 
 
وقدم الوزير رسالة خاصة للصيادين قائلا: "مصر غالية علينا، هى الوطن الذي يحمينا، ولا تسمحو لأهل الشر ومروجى الشائعات من بث الروح السلبية بينكم"، مؤكدا أن مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية تعمل جاهدة حتى تكون في مصاف الدول المتقدمة، مما يدفع أهل الشر والحاقدين أن يثبوا الشائعات بين أبناء الوطن المخلصن، داعيا كل مواطن أن يكون درعا يحمى بلده قبل الجيش والشرطة". 

وزارة القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

وثيقة تأمين علي الحياة للصيادين

حياة كريمة

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