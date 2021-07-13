التنمية المحلية: إجراء مقابلات لـ400 متقدم لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء

كتب على عبد الرحمن

واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عملها لليوم الرابع على التوالى لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتى تشمل 62 رئيس مدينة أو مركز أو حى.

وشارك فى المقابلات الشخصية اليوم الثلاثاء كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى أمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم حتى اليوم الثلاثاء تم إجراء المقابلات الشخصية لحوالي 400 متقدم وسوف يتم غداً الأربعاء استكمال المقابلات الشخصية لباقى الإعداد وفقاً لما هو مقرر، حيث سيتم الاستمرار في تلك المقابلات حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن أعضاء اللجنة العليا للقيادات حرصوا في اليوم الرابع على التعرف من المتقدمين حول أفكارهم لتطوير وتحسين الأداء وإجراءات تنفيذ ما قدموه من مقترحات خلال استيفاء أوراق المسابقة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن جميع المتقدمين الذين سيتم إجراء مقابلات لهم قد اجتازوا عدد من الاختبارات والامتحانات منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة ، كما تم فحص ملفات المتقدمين وتقييمها والنظر في اقتراحات التطوير التي تقدموا بها وتقييم الملفات وفقاً للتاريخ الوظيفى.

وشدد اللواء محمود شعراوي علي حرص الوزارة لاختيار أفضل العناصر للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

جدير بالذكر إن الوزارة كانت قد أعلنت عن مسابقة طبقاً للاعلان رقم 2 لسنة 2020 لتلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية.