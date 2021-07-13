الصحة: الاتفاق على التعاون مع سلوفينيا لإنشاء مراكز قومية للتأهيل الحركى بمصر

وزيرة الصحة تستقبل سفيرة دولة سلوفينيا بالقاهرة لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحى

وزيرة الصحة توجه الشكر لسلوفينيا لدعمها مصر بـ250 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

سفيرة دولة سلوفينيا تؤكد استعداد بلادها الكامل للتعاون مع مصر في القطاع الصحي.. وتشيد بدور مصر الريادي لدعم النظم الصحية بعدد من دول العالم خلال جائحة كورونا

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سفيرة دولة سلوفينيا لدى القاهرة "ماتيا بريفولشيك"، لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي بين البلدين، وجهود التصدي لجائحة فيروس كورونا، وذلك اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول تعزيز سبل التعاون بين مصر وسلوفينيا في القطاع الصحي خاصة في مجال التأهيل الحركي لمصابي الحوادث، حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات مع دولة سلوفينيا والتي تعد إحدى الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك من خلال إنشاء مراكز قومية للتأهيل الحركي بمصر ضمن مبادرات الصحة العامة.

وأشار مجاهد، إلى أن وزيرة الصحة والسكان وجهت الشكر لسفيرة دولة سلوفينيا لدعم مصر بـ 250 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة "استرازنكا"، كما نقلت لها شكر وتقدير الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمبادرة بلادها لدعم القطاع الصحي بمصر في ظل محدودية الإنتاج العالمي للقاحات فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد، أن وزيرة الصحة والسكان أطلعت سفيرة دولة سلوفينيا على ما قدمته مصر من دعم للأنظمة الصحية بعدد من دول الصديقة ودول الجوار، وذلك في إطار ضرورة التعاون بين الشعوب والدول خاصة في وقت الأزمات.

من جانبها، أعربت سفيرو دولة سلوفينيا عن ترحيب بلادها والاستعداد الكامل للتعاون مع مصر وفتح قنوات الاتصال بين البلدين لمواصلة العلاقات الطيبة وتبادل الخبرات، كما وجهت الشكر لوزيرة الصحة والسكان لحرص مصر على دعم العلاقات مع الدول.

كما أشادت بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر لتصنيع لقاحات فيروس كورونا، كما أعربت عن تقديرها لدور مصر لدعم دولتي الصين وإيطاليا في بداية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى حرص مصر على دعم الأنظمة الصحية بدول السودان وجنوب السودان وليبيا وتونس، كما أعربت عن فخرها بجهود ودور السيدات في الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر من الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطنين بدولة سلوفينيا، كما تبادلت وزيرة الصحة والسكان مع سفيرة دولة سلوفينيا الهدايا التذكارية بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال سلوفينيا.