أسعار العملات اليوم الاثنين 12-7-2021 فى مصر

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 12-7-2021، أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليسجل سعر الدولار استقرارا عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، فى حين تباين سعر صرف اليورو مسجلا 18.52 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.47 للشراء، 18.67 جنيه للبيع.

أما سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، سجل ارتفاعا أمام الجنيه مسجلا 49.26 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع مقابل سعره فى ختام تعاملات أمس كان بـ 49.13 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: