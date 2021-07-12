اليوم السابع
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أسعار العملات اليوم الاثنين 12-7-2021 فى مصر

الإثنين، 12 يوليه 2021 10:30 ص
أسعار العملات اليوم الاثنين 12-7-2021 فى مصر عملات
كتبت ريهام الباشا

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تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 12-7-2021، أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليسجل سعر الدولار استقرارا عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، فى حين تباين سعر صرف اليورو مسجلا 18.52 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.47 للشراء، 18.67 جنيه للبيع.
 
أما سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، سجل ارتفاعا أمام الجنيه مسجلا 49.26 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع مقابل سعره فى ختام تعاملات أمس كان بـ 49.13 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.52 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.47 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.67 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس بالبنوك كان بـ 21.49 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.26 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع مقابل سعره فى ختام تعاملات أمس كان بـ 49.13 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

 


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