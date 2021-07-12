اليوم السابع
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الإثنين، 12 يوليه 2021 12:19 م
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سعر اليورو اليوم الاثنين فى مصر 12-7-2021

الإثنين، 12 يوليه 2021 11:30 ص
سعر اليورو اليوم الاثنين فى مصر 12-7-2021 اليورو
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر اليورو اليوم الاثنين 12-7-2021 أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.52جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.47 جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل  18.58 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، مقابل 18.44 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 18.51 جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، مقابل 18.46 جنيه للشراء، و18.69جنيه للبيع
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.56 جنيه للشراء.
 
18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.52 جنيه للشراء.
 
18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.52 جنيه للشراء.
 
18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.55 جنيه للشراء.
 
18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.54 جنيه للشراء.
 
18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.58 جنيه للشراء.
 
18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.51 جنيه للشراء.
 
18.67 جنيه للبيع.
 

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