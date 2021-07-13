سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200- 14600 جنيه من المصنع

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الحديد والأسمنت وباقي خامات البناء استقرارا اليوم الثلاثاء 13-7-2021، وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من المصانع المصرية والموردين المحليين.

وسجل الحديد بين 14200- 14600جنيه للطن كسعر المصنع، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن، وسجل الأسمنت "البورتلاندي" 750-850 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 800-910 جنيهات للطن.

وتراوح الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها للطن، سعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.

واستقرت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وتراوح سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك.