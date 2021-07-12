اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200- 14600جنيه من المصنع

الإثنين، 12 يوليه 2021 12:18 م
سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200- 14600جنيه من المصنع الحديد
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم الاثنين 12-7-2021  وفقا للأسعار الرسمية المعلنة. 
 
وسجلت أسعار الحديد " التسليح"  14200- 14600 جنيها سعر المصنع، مضاف إليها 14% ضريبة قيمة مضافة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700جنيها للطن وفقا للشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.
 
 وتراوح سعر الأسمنت "البورتلاندي" 750-850 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 800-910 جنيها للطن، سعر، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن. 
 
تراوح الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف ططوب، وتراوح سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيها للطن سعر المستهلك.

اسعار الحديد

سعر الحديد

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