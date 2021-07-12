تموين الوادي الجديد: إلغاء إجازات مأمورى الضبط القضائى طوال فترة عيد الأضحى

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قررت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إلغاء كافة الإجازات لمأموري الضبط القضائي، لتكثيف الرقابة خلال الأعياد، وذلك فى إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، ضمن خطة يبدأ تنفيذها خلال فترة ما قبل وأثناء أيام عيد الأضحى المبارك، متضمنة "استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات".

وقال المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، إنه جرى تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع عدد من الأجهزة المعنية من شرطة مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك و الدمغة والموازين ومكتب أغذية المدينة على كل من منافذ مداخل ومخارج المحافظة، للتأكد من صحة وسلامة الأغذية واللحوم الواردة إلى المحافظة، وكذا الأسواق - محال الجزارة - والسلاسل التجارية - مطاعم الوجبات الجاهزة - المخابز -الثلاجات - ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات استعدادا لعيد الأضحى.

ولفت صلاح، إلى أن تكثيف الحملات للتأكد من استقرار الحالة التموينية وتوفير كافة المستلزمات لكافة المواطنين من سلع غذائية وغير غذائية ومواد بترولية وبوتاجاز وغيرها من السلع بالأسعار المناسبة، والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات وتوافر اسطوانات البوتاجاز والسولار والبنزين.

أضاف صلاح، أنه جرى توافر اللحوم بكافة أنواعها بمشروع تربية الماشية التابع للمحافظة من لحوم الأضاحي واللحوم الطازجة واللحوم السودانية المبردة بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، فضلاً عن متابعة المخابز الإفرنجية ومحال الحلويات والأسواق والتأكد من جودتها وصلاحيتها وأسعارها.

كما أشار إلى، جاهزية المديرية لتوافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مضيفًا أنه جارى التجهيز لصرف حصص ثلاثة أيام مقدما للمخابز البلدية طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل بالمخابز لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز، مع تكثيف الدور الرقابي للتأكد من جودة رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين من حيث الوزن والمواصفات.

وأضاف صلاح، أنه جرى توفير السلع الغذائية التموينية من خلال التنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة والمجمعات الاستهلاكية ووضع خطة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، وخاصة الهامة والضرورية "زيت -سكر-أرز" ومنها التي يجري صرفها بموجب البطاقات التموينية من البقالين التموينين ومشروع "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية قبل أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن جهة أخرى، قال صلاح، إنه جرى صرف نسبة 60% من مقررات شهر يوليو من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم بموجب البطاقات التموينية وجارى الصرف دون أدنى معوقات في ظل توفر جميع السلع التموينية.