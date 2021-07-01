كيف يتم اختبار وتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

كتبت فاطمة خليل

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من الاضطرابات الشائعة التي تصيب كثيرا من الأطفال حول العالم، ولا يمكن تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من خلال اختبار جسدي، مثل تحليل الدم أو الأشعة السينية، بدلاً من ذلك، يستخدم أخصائي الصحة عملية تقييم لتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية تشخيص الأطباء لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وفقاً لموقع " verywellmind".

معايير تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه



بغض النظر عن العرض المحدد لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه – سواء كان نقص الانتباه أو فرط الحركة أو الاندفاعية- يجب استيفاء عدة شروط للوصول إلى تشخيص رسمي لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه:

-تظهر عدة أعراض قبل سن 12

-تظهر الأعراض في أماكن متعددة (المنزل ، المدرسة ، العمل)

-تتداخل الأعراض مع الأداء اليومي أو تقلل منه

-أولا: فرط الحركة من نوع نقص الانتباه



بالنسبة للأطفال حتى سن 16 عامًا، يجب أن تظهر ستة أعراض أو أكثر لعدم الانتباه، بينما يجب أن تظهر على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 17 عامًا أو أكثر خمسة أعراض أو أكثر.

يجب أن تكون هذه الأعراض موجودة لمدة ستة أشهر على الأقل لتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه:

-غالبًا ما يرتكب أخطاء غير مبالية أو يتجاهل التفاصيل

-لديه صعوبة في البقاء على اتصال مع مهام أو أنشطة محددة

-لا يبدو أنه يستمع عند التحدث إليه

-فشل في إنهاء المهام أو متابعة التعليمات

-صعوبة التنظيم

-يتجنب أو يكره المهام طويلة المدى

-غالبًا ما يفقد متعلقاته (محفظة ، مواد مدرسية ، إلخ)

-كثيرا ما ينسى

ثانياً نوع فرط النشاط والاندفاعية



تعد نفس المعايير المستندة إلى العمر والوقت المذكورة أعلاه ضرورية لتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بناءً على أعراض فرط النشاط والاندفاع:

-التململ أو التقلّب المنتظم

-يتجاهل التعليمات بالبقاء جالسًا أو البقاء في مكان واحد

-يتحرك أو يشعر بالقلق في المواقف التي تكون فيها هذه الحركة غير مناسبة

-لا يمكن المشاركة في الأنشطة الترفيهية بهدوء

-الكلام المفرط

-مشكلة في انتظار دورهم

-غالبًا ما يقاطع المحادثة أو يتطفل عليها