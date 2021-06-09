الهند تسجل أقل من 100 ألف إصابة بكورونا لليوم الثانى على التوالى

وذكرت وزارة الصحة الهندية وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 2219 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 353 ألفا و528 شخصا.

وأفادت بأن 162 ألفا و664 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 27 مليونا و504 آلاف و126 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليون و231 ألفا و415 حالة.