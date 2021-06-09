اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الهند تسجل أقل من 100 ألف إصابة بكورونا لليوم الثانى على التوالى

الأربعاء، 09 يونيو 2021 08:30 ص
الهند تسجل أقل من 100 ألف إصابة بكورونا لليوم الثانى على التوالى كورونا فى الهند - صورة أرشيفية
أ ش أ

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سجلت الهند 92 ألفا و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29 مليونا و89 ألفا و69 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 2219 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 353 ألفا و528 شخصا.

وأفادت بأن 162 ألفا و664 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 27 مليونا و504 آلاف و126 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليون و231 ألفا و415 حالة.

 


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