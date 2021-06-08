ارتفاع ملحوظ بالحرارة وبداية موجة حارة.. تعرف على حالة الطقس غدا

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يشهد ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، و يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد .

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، القاهرة الكبرى العظمى 38 درجة والصغرى 23 والوجه البحرى العظمى 38 درجة والصغرى 23، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 33 درجة والصغرى 22، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 34 درجة والصغرى 23، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 29، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 25، وجنوب الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.