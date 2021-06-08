الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ بحرارة الجو وموجة حارة تبدأ غدا لمدة 48 ساعة

كتب محمود راغب

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الأربعاء 9 يونيو وحتى الخميس 10 يونيو ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه سيسود خلال الساعات المقبلة طقس حار نهارا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل جنوبا.

ويشهد اليوم، الثلاثاء، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.