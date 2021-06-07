اليوم السابع
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7 فوائد للنوم على الأرض.. يحمى عمودك الفقرى ويحافظ على عظامك وعضلاتك

الإثنين، 07 يونيو 2021 11:30 ص
7 فوائد للنوم على الأرض.. يحمى عمودك الفقرى ويحافظ على عظامك وعضلاتك النوم
ندى سليم

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يظن الكثيرون أن الطريقة الصحيحة للنوم هي على السرير، إلا أن تقرير نشر فى موقع Dr health benefits،  كشف عن الفوائد الصحية العديدة اذا قررت النوم على الأرض مباشرة.

وأوضح الخبراء بالتقرير، أن هناك مميزات عديدة  عند النوم على الأرض تشمل الحفاظ على صحة العظام وخاصة العمود الفقري بجانب فوائده من الناحية النفسية والتغلب على القلق والتوتر الذى يرافق البعض عند الدخول إلى الفراش.

ومن أبرز فوائد النوم على الأرض على صحتك مايلى:
 

1. الحفاظ على العضلات
 

يمنحك وضعية جيدة عند النوم على ظهرك دون أي مشكلة، وسوف يمنح جسمك وضعًا طبيعيًا للنوم، يحافظ على العضلات والمفاصل. 

 

2. تحسين محاذاة جسمك أو العظام
 

يساعدك على الحفاظ على عظام جسمك من خلال استرخائها فى وضيغة نوم صحية لسلامة عظامك.

3. الحفاظ على صحة العمود الفقري
 

العمود الفقري الخاص بك هو المكان في جسمك الذي يحافظ على الجهاز العصبي المركزي ، المرتبط مباشرة بالدماغ، لذلك فهو جزء مهم جدًا من الجسم، لذا تساعدك تلك الطريقة على تقليل احتمالية الإصابة بانضغاط الأعصاب وضعف العمود الفقري.

4. تقليل آلام أسفل الظهر
 

تساعدك على التغلب  على آلام الظهر التي يعاني منها الأشخاص نتيجة لانضغاط الأعصاب أو خلع العظام.

5. محاذاة كل من الوركين والكتفين
 

العديد من المشاكل المرتبطة بالألم ناتجة عن عدم محاذاة الوركين والكتفين، والتى ينتج عنها  آلام الكتف  والساعد والصدر وعظمة الترقوة وقاعدة العنق والرأس وشفرات الكتف، وتساعدك تلك الطريقة في تحسين محاذاة الوركين والكتفين والتي بدورها ستساعد في تقليل الألم.

6. نوم خالي من القلق
 

تساعدك فى منح جسمك الاسترخاء والراحة وعدم التقيد خلال النوم مما يشعرك بالهدوء والتغلب على القلق قبل النوم.

7. تقليل فرصة الاختناق
 

تقلل فرصة تعرضك الاختناق أثناء النوم بجانب انها تقلل التوتر.

 


فوائد النوم على الارض

النوم على الارض

النوم

التوتر والنوم

العمود الفقرى والنوم

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