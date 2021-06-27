العثور على 30 حمارا مسلوخا بأخميم.. والطب البيطرى: الجلود تستخدم فى صناعة منشطات جنسية

سوهاج محمود مقبول

كشفت إدارة الطب البيطرى بأخميم شرقى محافظة سوهاج العثور على 30 حمارا نافقا بالمنطقة الجبلية بين قرية الديابات وقرية الحواويش جميعها مسلوخة الجلود تماما، وباقى الأجزاء الخاصة بها داخليا وخارجيا من لحوم وعظام موجودة، ولم يختف فقط إلا جلود تلك الحمير المعثور عليها نافقة، حيث تبين أن عملية الذبح الهدف منها الجلود فقط وليس بيع اللحوم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد حمدى مدير المجاز والتفتيش عن اللحوم بمحافظة سوهاج، أن الإدارة تلقت بلاغا من الأهالى بناحية قرية الديابات التابعة لمركز أخميم بالعثور على كميات نافقه من الحمير بالمنطقة الصحراوية مكتملة الأجزاء ومختفية الجلود وبعضها فى حالة تحلل.

وعلى الفور، تم تشكيل لجنة من الطب البيطرى ومجلس قروى الحواويش التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وتم حصر الحمير النافقة، وتبين أن عددهم 30 حمارا نافقا مذبوحة من الرقبة مع وجود كافة الأجزاء الخاصة بها، مع اختفاء الجلود الخاصة بها، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة أخميم وتم التحفظ على الحمير بمكان العثور عليها.

وأضاف أنه تم إخطار الوحدة المحلية لقرية الحواويش من أجل التعامل معها ودفنها بطريقة صحية فى المدافن المخصصة لذلك بعد صدور قرار النيابة العامة فى هذا الشأن.

وأنهى مدير إدارة المجاز بمديرية الطب البيطرى بمحافظة سوهاج تصريحاته لليوم السابع أن الهدف الرئيسى من ذبح الحمير هو الجلود لبيعها لاستخدامها فى صناعة الهرمونات الجنسية، حيث إن جلود الحمير تحتوى على أقوى المنشطات الجنسية خاصة أنها تكون موجودة تحت الجلد وأن هذا الهدف تحقق لوجود باقى أجزاء الحمير كاملة بمكان العثور عليها.



