زوجة بوريس جونسون تخطف الأضواء فى أول ظهور رسمى باستقبال بايدن وزوجته.. صور

كتب محمد شعلان

خطفت كاري سيموندس، زوجة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأضواء خلال أول ظهور رسمي لها كزوجة رئيس وزراء المملكة المتحدة، حيث شاركت بوريس جونسون في استقباله للرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، في مقاطعة كورنوال بالمملكة المتحدة للاستعداد قبل انطلاق قمة مجموعة السبع "G7"، اليوم الجمعة.



جونسون وبايدن وزوجاتهم

وظهرت كاري سيموندس، زوجة رئيس الوزراء البريطاني، في إطلالة جذابة وهي ترتدي فستانا أحمر اللون، وبدت عليها ملامح السعادة والحيوية، خلال استقبال الرئيس الأمريكي بايدن زوجته جيل، ورافقت جيل بايدن وجونسون وطفلها على شاطئ البحر في المملكة المتحدة، كما كشفت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، أنها جلست على انفراد مع كاري جونسون، وطفلها.



جونسون وزوجته

ونشر بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، صور أول اطلالة رسمية لزوجته كاري سيموندس، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وعلق عليها: "من الرائع الترحيب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجيل بايدن في كورنوال، وبرفقتي كاري جونسون".



صور من اللقاء

والتقى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى أول لقاء بينهما منذ توليهما مقاليد الحكم، أمس الخميس، فى منتجع كاربس باى الإنجليزى، المطل على البحر، وذلك قبل انطلاق قمة مجموعة السبع "G7" التى تنطلق اليوم الجمعة.

وتستعد مدينة كورنوال الساحلية فى المملكة المتحدة، لاستضافة أول قمة شخصية لقادة مجموعة السبع منذ ما يقرب من عامين كافح خلالهما العالم وباء كورونا، وسيشارك قادة العالم، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكى جو بايدن فى الاجتماع فى أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة.