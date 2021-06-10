الخارجية الروسية: سنسلم مقررى معاهدة الأجواء المفتوحة مذكرة بشأن الانسحاب

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ، أن بلاده ستسلم مقرري اتفاقية الأجواء المفتوحة مذكرة بشأن الانسحاب منها في المستقبل القريب، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي تأخير بسبب انعقاد القمة الروسية الأمريكية في جنيف.

وقال ريابكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كان عدم إرسال روسيا مذكرة الانسحاب من الاتفاقية إلى مقرري الاتفاقية كندا والمجر يتعلق بالقمة المرتقبة بين الرئيسين بوتين وبايدن في جنيف:"لن نتأخر بأي حال من الأحوال في تسليم مذكرة الإنسحاب من هذه المعاهدة، نحن ملتزمون بالقوانين الروسية". وأضاف:" أن القانون الروسي المتعلق بالإنسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة يدخل حيز التنفيذ خلال عشرة أيام بعد توقيعه والإعلان عنه"، مؤكدا أنه بعد هذا الأمر تُطرح مسألة كيفية تحويل المذكرة إلى جهات المقررين.

وشدد على أنه لا توجد هنا اعتبارات تتعلق بكيفية تصرف الأميركيين أو أي من حلفائهم.