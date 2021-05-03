7 مشروبات لتقليل الانتفاخ وطرد الأملاح من الجسم بعد تناول الفسيخ والرنجة

كتبت مروة هريدى

شم النسيم هو يوم مميز لدى المصريين من كل عام، حيث أن له طقوس خاصة وعادات نقوم بها منذ قديم الأزل لعل أبرزها هو تناول الفسيخ والرنجة والملوحة، وبالرغم أن هذه الأكلات شهية ولها مذاقها الخاص الذى لا يقاوم لدى العديد من الناس، إلا أن الإفراط بتناولها لها العديد من المخاطر الصحية خاصة بالنسبة للأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم، لذلك إذا كنت حريصا على تناول الفسيخ والرنجة فى هذا اليوم لابد من الحرص على شرب المزيد من الماء والمشروبات الطبيعية التى من شأنها أن تحسن عملية الهضم وتطرد الأملاح والسموم من الجسم.

ووفقًا لموقع "Healthline" فإن هناك مشروبات تُحسن من عملية الهضم بشكل عام ومفيدة لطرد السموم والأملاح من الجسم بما لا يضر صحة الكلى بشكل عام، لذلك لابد من الحرص على تناول تلك المشروبات بعد تناول الفسيخ والرنجة.

مشروبات مفيدة لصحتك بعد أكلة الفسيخ والرنجة فى شم النسيم:

1- تناول كوب من الماء مع الليمون بعد تناول الفسيخ والرنجة مباشرة لتجنب الآثار الضارة لها.

2- الإكثار من شرب الماء كميات كبيرة من الماء، قد تصل إلى 3 لتر، بعد تناول الفسيخ والرنجة من أجل التقليل من تركيز الملح وطرد الزائد منه خارج الجسم.

3- من المهم تناول مشروبات مثل الكركديه والعرقسوس والتمر الهندى والمعروفة بأنها تساعد على إدرار البول ومن ثم طرد الأملاح الزائدة من الجسم تنظيف الكلى.

4- يُفضل تناول الشاى الأخضر بعد أكلة الفسيخ والرنجة عن الشاى العادى الذى يسحب الحديد من الجسم ويتفاعل مع الأملاح وقد يؤدي للشعور بالإنتفاخ.

5- تجنب تناول المشروبات الغازية بعد الفسيخ والرنجة لأنها تسبب الانتفاخ والشعور بعدم الراحة، بل يفضل تناول العصائر الطبيعية التى تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال واليوسفي والأناناس، حيث تساهم تلك العصائر فى القضاء على العطش الذى يسببه تناول الفسيخ والرنجة.

6- تناول عصير الليمون مع النعناع، حيث يساعد الليمون فى تقليل الانتفاخ والحموضة بعد تناول الفسيخ والرنجة، بينما يعمل النعناع كمرطب منعش خاصة فى هذا الطقس الحار.

7- تناول المشروبات الساخنة التي تحتوي على فيتامين سي مثل الليمون المحلى بعسل النحل الذى يساعد على الهضم وطرد الأملاح من الجسم.