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أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: اللقاحات فعالة ضد تحور كورونا الجديد بالهند

الإثنين، 03 مايو 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: اللقاحات فعالة ضد تحور كورونا الجديد بالهند لقاح كورونا
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

الصحة العالمية: اللقاحات فعالة ضد التحور الجديد لكورونا فى الهند

التضامن تعلن مد مظلة الحماية الاجتماعية لذوى الإعاقة ضمن "حياة كريمة"

الصحة تعلن الطوارئ بالمستشفيات وتوفير مصل البوتيوليزم المضاد للتسمم الغذائى

الزراعة تعلن حصاد 1.2 مليون فدان قمح.. وتوريد مليون طن للتموين

"الصحة" تعلن توافر مصل التسمم الغذائى مجانا تزامنا مع شم النسيم

الرى تشارك فى اجتماع خبراء المياه للاتحاد من أجل المتوسط

انتهاء التصميم المعمارى لمحطات القطار السريع "العين السخنة ـ مطروح"

الأوقاف توقع عقوبات رادعة على مخالفى ضوابط الصلاة خلال رمضان

الصحة: 75% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الصحة: لقاح كورونا آمن وفعال ويحفز جهاز المناعة لمواجهة الفيروس

السودان: نتمسك بتوسيع آلية التفاوض فى ملف سد النهضة حرصا على الوصول لنتيجة

الداخلية تحرر محاضر لـ14 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات للوقاية من كورونا

التنمية المحلية: إنشاء 320 مجمع خدمات متكاملا بقرى "حياة كريمة"


كورونا

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الصحه

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لقاح كورونا

نسبه الشفاء من كورونا

اليوم السابع بلس

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