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الرى تشارك فى اجتماع خبراء المياه للاتحاد من أجل المتوسط

الأحد، 02 مايو 2021 02:48 م
الرى تشارك فى اجتماع خبراء المياه للاتحاد من أجل المتوسط وزارة الموارد المائية والرى
كتبت ـ أسماء نصار

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شارك قطاع مياه النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى من خلال الإدارة المركزيه للتعاون الخارجى، فى الاجتماع الحادي عشر لمجموعة خبراء المياه للاتحاد من أجل المتوسط وبمشاركة الدول الأعضاء من (مصر –فلسطين – تركيا – تونس – الجزائر –المغرب –الأردن-اسبانيا- فرنسا – مالطا) وسكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط وممثل المفوضية الأوروبية.
 
وتناول الاجتماع تقييم التقدم الذى تم إحرازه حتى الآن في تنفيذ إطار سياسة الاتحاد من أجل المتوسط ​​بشأن المياه لعام 2030 وتعزيز الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط ​​والصفقة الخضراء الأوروبية .
 
جدير بالذكر، أنه بعد الاعتراف رسميًا بالمياه كقضية سياسة خارجية في عام 2013، فقد اعتمد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كافة الاستنتاجات الجديدة بشأن دبلوماسية المياه في الاتحاد الأوروبي، مما جعل قضية ربط المياه والأمن والسلام، بما في ذلك إمكانات المياه، بمثابة أداة لتحقيق السلام.

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