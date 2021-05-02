الزراعة تعلن حصاد 1.2 مليون فدان قمح.. وتوريد مليون طن للتموين

كتبت أسماء نصار

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن إجمالى ما تم حصاده فى محصول القمح بلغ حتى الآن 1.2 مليون فدان وتوريد حوالى مليون طن لوزارة التموين.

‏وأشاد القصير بجهود المزارعين، مؤكدًا أن إنتاجية القمح هذا العام مبشرة بالخير نتيجة لتطبيق الممارسات الزراعية والتقاوى الجيدة مع الالتزام بالتوصيات الفنية التى قامت الوزارة بإصدارها بصفة دورية بالإضافة إلى التواجد الميدانى مع المزارعين لحل المشاكل التى تواجههم على أرض الواقع.

‏وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أن جهود الوزارة أثمرت عن زيادة ملحوظة فى انتاجية المحصول هذا العام، وبالتالى زيادة دخول المزارعين، حيث بلغت المساحة المنزرعة هذا العام حوالى 3.4 مليون فدان.

أضاف عزوز أن موسم القمح شهد تناغم وتكاتف بين قطاع الارشاد الزراعى، والإدارات التابعة له بالمحافظات المختلفة، مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومركز البحوث الزراعية، لضمان نجاح موسم القمح هذا العام، وتحقيق المزارعين لأعلى انتاجية ممكنة، اعتمادا على زراعة التقاوى المعتمدة وتنفيذ الممارسات الزراعية السلمية، حيث تم توعيتهم بها منذ بداية الموسم، والتواصل مع المزارعين طوال فترة الزراعة، مرورا بعمليات الحصاد وتوريد المحصول.