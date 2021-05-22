المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة قتل شقيقه فى مصر الجديدة

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، وعضوية المستشارين مصطفى البدويهى ومحمد رضوان وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بقتل شقيقه لخلافات بينهما بمنطقة مصر الجديدة.

كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، قيام سائق بقتل المجنى عليه شقيقه عمدا، وذلك بسبب خلافات بينهما خلاف عائلى بينهما. وكانت كشفت تحقيقات النيابة فى القضية، قيام المتهم عقب نشوب خلافات بينه وبين شقيقه، بإحراز سلاح أبيض حضر سلاح أبيض "سنجة"، وتربص بشقيقه وما أن شاهده حتى اعتدى عليه فى الحال موجها له عدة طعنات نافذة، سقط على إثرها شقيقه الضحية على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج.

البداية كانت بورود بلاغا إلى ضابط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة من الأهالى، يفيد بقيام سائق بقتل شقيقه أمام المارة فى الشارع بسبب خلافات بينهما، على الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجانى، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التى قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، والتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.