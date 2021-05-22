أخبار مصر.. الحكومة: عقد امتحانات الشهادة الإعدادية وفق الجداول المعلنة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

غدا انخفاض فى درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والعظمى بالقاهرة 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

العراق يرحب بالمساعى المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة

رحبت الحكومة العراقية اليوم السبت، بالتَوَصُّل إلى اتفاق وقفِ إطلاق النار والهجمات على المواطنين الفلسطينيين .

وأشادت الحكومة العراقية فى بيان لها حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه بالمساعي العربيّة والدوليّة لتحقيق ذلك،سيما المساعي التي قدّمتها جمهوريةُ مِصر العربيّة.

شروط جديدة للمسافرين إلى إيطاليا لمواجهة انتشار فيروس كورونا

أعلنت شركات الطيران عن بدء تطبيق عده شروط جديدة للمسافرين إلى إيطاليا، وذلك بناء علي تحديث الاشتراطات الصحية الصادر عن وزارة الصحة الإيطالية بشأن تعليمات الدخول إلى إيطاليا، ضمن إجراءات مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

الصحة تنفى ظهور سلالة الفطر الأسود لكورونا فى مصر

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة لما يتم تداوله بانتشار سلالة الفطر الأسود فى مصر بين مصابى كورونا.

وزير الإسكان يتابع تنفيذ سد تنزانيا ويؤكد: الرئيس يولى اهتماما خاصا للمشروع

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لسد ومحطة توليد كهرباء جوليوس نيريري بدولة تنزانيا، بعقد اجتماع مع مسئولي المشروع، بحضور السفير المصرى بتنزانيا، محمد جابر أبوالوفا، ومحمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيس لجنة متابعة المشروع، ومسئولى التحالف المصرى المُنفذ للمشروع "شركتى المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك"، وعلى رأسهم المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لمجموعة السويدى إليكتريك، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس مجموعة السويدى إلكتريك.

اعتدال بالحرارة ونشاط رياح وفرص أمطار.. تعرف على خريطة الطقس حتى الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 22 مايو 2021 إلى الخميس 27 مايو 2021، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا .

الداخلية تحرر محاضر لـ14 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية

نجحت الداخلية في ضبط (14020) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ(13974) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (46) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (2021) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (314) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (3211) شيشة.

الحكومة: عقد امتحانات الشهادة الإعدادية وفق الجداول المعلنة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة من قبل كل مديرية تعليمية، والتي من المقرر أن تبدأ في شهر يونيو المقبل، ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، على أن يتم عقد امتحانات المواد الدراسية الأساسية بواقع مادة يومياً لمنع تجمع الطلاب في المدارس، بينما سيؤدي الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.

التعليم لطلاب ثانوي عام: استلام كلمات مرور الامتحان التجريبى عبر تطبيق تنويهات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم كلمات المرور الخاصة بامتحان شهر مايو التجريبى لطلاب الثانوية العامة عبر تطبيق تنويهات المتاح على تابلت المدرسة الخاص بالطالب، موضحة أن الطلاب المستهدفين من الامتحان التجريبى هم المنقولين من الصف الثانى الثانوى والذين تسلموا أجهزة التابلت فى جميع المدارس عام وخاص وخدمات ما عدا طلاب الدمج، مشيرة إلى أنه تم البدء فى تسليم الطلاب كلمات المرور الخاص بالاختبارات وتوفيرها على تطبيق تنويهات.

وزير الكهرباء للمواطنين: حسب استهلاكك هتدفع وزمن متوسط الاستهلاك انتهى

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطن هو الوحيد الذي يمكنه التحكم فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية من خلال اتباع نمط استهلاك موفر للطاقة، ومدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه، ولكنها تحسن استخدام الطاقة.

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

اعرف معدلات البطالة على مدار 4 سنوات وخفضها إلى 7.3%.. بالأرقام

تستهدف خطة التنمية المستدامة خفض معدلات البطالة خلال السنة المالية 2021/2022 إلى نحو 7.3%، لتسجل تراجعا نسبته 0.2% عن معدلات البطالة المتوقعة بالسنة المالية الجارية 2020/2021 والبالغة نحو 7.5%.

شاطئ المندرة المجانى بالإسكندرية يستقبل المصطافين اليوم بعد قرار إعادة الفتح

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، افتتاح شاطئ المندرة المجانى ليكون أول شاطئ مجانى يستقبل رواده، اليوم السبت، حيث قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإعادة رسم خريطة الشواطئ بالمدينة، ويعتبر شاطئ المندرة من أكبر الشواطئ مساحة وأجودها رمالا بمنطقة كورنيش المدينة الممتد من أسوار قصر المنتزه حتى منطقة بحرى.

نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بخطة 21/2022 لـ125%.. إنفوجراف

بلغت قيمة الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 نحو 45 مليار جنيه، مقابل نحو 20.3 مليار جنيه بخطة العام المالى الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 24.7 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 125%.