اليوم السابع
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انخفاض فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 30

الجمعة، 21 مايو 2021 12:33 م
انخفاض فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، السبت، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.
 
وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد  على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت:  القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.
 
 
 
 
 

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