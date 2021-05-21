اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 مايو 2021 03:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الإسكان يغادر القاهرة لمتابعة موقف مشروع سد ومحطة كهرباء تنزانيا

الجمعة، 21 مايو 2021 11:00 ص
وزير الإسكان يغادر القاهرة لمتابعة موقف مشروع سد ومحطة كهرباء تنزانيا وزير الإسكان خلال زيارة سابقة لسد تنزانيا
كتب: أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
غادر مطار القاهرة اليوم، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على رأس وفد مصري لتفقد سير العمل، ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروع سد ومحطة كهرباء جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، بدولة تنزانيا الاتحادية.
 
ويضم الوفد المصرى، محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيس لجنة متابعة المشروع، ومسئولى التحالف المصرى المُنفذ للمشروع "شركتى المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك"، وعلى رأسهم المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لمجموعة السويدى إليكتريك، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس مجموعة السويدى إليكتريك.
 
وأكد الدكتور عاصم الجزار، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لهذا المشروع، نظرًا لأهميته القصوى للأشقاء فى تنزانيا، ولذا تتم زيارة موقع العمل دوريًا.

الإسكان

تنزانيا

الطاقة الكهرومائية

الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة