وزير الإسكان يغادر القاهرة لمتابعة موقف مشروع سد ومحطة كهرباء تنزانيا

كتب: أحمد حسن

غادر مطار القاهرة اليوم، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على رأس وفد مصري لتفقد سير العمل، ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروع سد ومحطة كهرباء جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، بدولة تنزانيا الاتحادية.

ويضم الوفد المصرى، محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيس لجنة متابعة المشروع، ومسئولى التحالف المصرى المُنفذ للمشروع "شركتى المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك"، وعلى رأسهم المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لمجموعة السويدى إليكتريك، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس مجموعة السويدى إليكتريك.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لهذا المشروع، نظرًا لأهميته القصوى للأشقاء فى تنزانيا، ولذا تتم زيارة موقع العمل دوريًا.