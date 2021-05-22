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أخبار × 24 ساعة.. وصول 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم ومواد خام لتصنيع سينوفاك

السبت، 22 مايو 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وصول 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم ومواد خام لتصنيع سينوفاك وصول 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم بمطار القاهرة
كتب: محمد الأحمدى

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