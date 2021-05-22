أخبار × 24 ساعة.. وصول 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم ومواد خام لتصنيع سينوفاك

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

وزير التعليم العالى يعقد اجتماعا مع الشركات المتقدمة لبناء "بيت مصر" بباريس

انطلاق امتحانات القراءات بمنطقة القاهرة الأزهرية غدا وسط إجراءات احترازية

البابا تواضروس يستقبل كهنة بالكنيسة الأرثوذكسية فى ألمانيا وعمان وقطر

وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة: مصر دولة لا تعرف سوى البناء والإعمار

التضامن تستأنف صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" الأحد

"القومية للأنفاق": 4 قطارات مكيفة جديدة دخلت الخدمة بالخط الثالث للمترو

غدا.. بدء تطبيق قرار الحكومة بفتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات



وصول 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم وأول دفعة مواد خام لتصنيع سينوفاك



التعليم توجه طلاب الثانوية العامة بتفعيل تطبيق تنويهات على التابلت





