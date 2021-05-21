وزير التعليم العالى يعقد اجتماعا مع الشركات المتقدمة لبناء "بيت مصر" بباريس

كتب محمد صبحى

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا مع الشركات المتقدمة لمناقصة بناء " بيت مصر " بالمدنية الجامعية الدولية بباريس، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، والدكتور نور السبكي المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية بباريس، والمستشار محمد قنديل بالسفارة المصرية بباريس، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وزير التعليم العالى للعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 19 حتى 22 من مايو الجارى.



جانب من اللقاء

واستمع الوزير إلى العروض المقدمة من الشركات ومدة وآلية التنفيذ وآلية سداد المخصصات المالية، وذلك لبناء "بيت مصر" المقرر بناؤه في المدنية الجامعية الدولية بباريس ، وقد أثمرت المفاوضات عن نتائج إيجابية للغاية حيث تم اختيار الشركة المنفذة، والاتفاق على تخفيض الميزانية المخصصة للمشروع.



جانب من الاجتماع

جدير بالذكر أن إنشاء "بيت مصر" يأتي تنفيذًا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 24 أكتوبر 2017 بين جمهورية مصر العربية ومجلس جامعات باريس والمدينة الجامعية الدولية بباريس، ويقام المشروع على قطعة أرض بمساحة حوالي 1900 متر مربع من إجمالي مساحة قدرها 7424 متر مربع، ويتكون المشروع بشكل أساسي من مبني سكني للطلاب والباحثين والرياضيين، ويتألف من 195 غرفة وقاعة للأنشطة الثقافية وأماكن عامة للخدمات، وذلك بنسبة إشغال 70% من المصريين وبنسبة 30% مخصصة للأجانب.